Offiziell: Rapid verkauft Romeo Amane nach Belgien

Die „Krone“ hat darüber bereits berichtet, nun ist der Transfer auch offiziell: Romeo Amane wechselt nach Belgien zum RSC Anderlecht. Das verkündete Rapid am Mittwoch.
„Romeo Amane hat unsere Erwartungen voll erfüllt und sich als sehr wertvoller Teil unserer Mannschaft etabliert“, so Geschäftsführer Sport Markus Katzer. „Seinen starken Charakter hat er beim letzten Match, dem Heimsieg gegen Sturm Graz, erneut bewiesen, bei dem er eine wichtige Rolle gespielt hat und trotz des bevorstehenden Wechsels nach Belgien bis zu seiner Auswechslung eine starke Leistung geboten hat. Ich wünsche ihm im Namen unseres Klubs und ganz besonders auch persönlich nur das Beste für seine neuen Karrierestation und bin überzeugt, dass er sich auch beim RSC Anderlecht rasch etablieren kann.“
Sechs bis sieben Millionen Euro Ablöse
Der 34-fache belgische Meister – der letzte liegt allerdings bereits neun Jahre zurück – dürfte für Amane etwa sechs bis sieben Millionen Euro springen lassen.
Für Grün-Weiß absolvierte Amane in den letzten zweieinhalb Jahren 69 Pflichtspiele, in denen er zwei Treffer erzielen und fünf weitere direkt vorbereiten konnte.
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