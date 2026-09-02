Offiziell: Rapid verkauft Romeo Amane nach Belgien

„Romeo Amane hat unsere Erwartungen voll erfüllt und sich als sehr wertvoller Teil unserer Mannschaft etabliert“, so Geschäftsführer Sport Markus Katzer. „Seinen starken Charakter hat er beim letzten Match, dem Heimsieg gegen Sturm Graz, erneut bewiesen, bei dem er eine wichtige Rolle gespielt hat und trotz des bevorstehenden Wechsels nach Belgien bis zu seiner Auswechslung eine starke Leistung geboten hat. Ich wünsche ihm im Namen unseres Klubs und ganz besonders auch persönlich nur das Beste für seine neuen Karrierestation und bin überzeugt, dass er sich auch beim RSC Anderlecht rasch etablieren kann.“