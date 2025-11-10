Habsburg: „Juwelen ganz klar privates Eigentum“

„Eindeutiges Privateigentum“

Karl Habsburg sagte am Montagabend in der „ZiB 2“ erneut (wie bereits im „Krone“-Gespräch), er selbst habe erst vor einem Jahr von den Juwelen erfahren: „Es sind keine Kronjuwelen, sondern private Juwelen der Familie. Meine Großmutter hat das in die Hände ihrer Söhne gelegt, die haben das dann an ihre Söhne – meine Cousins – weitergegeben.“