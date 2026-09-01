Acute Water Shortage
Drought: Outdoor Pool Forced to End Season Early
The heat and drought of recent months continue to take a toll on Austria’s communities. Problems with the drinking water supply have forced an early end to the swimming season in Hofkirchen im Mühlkreis (Upper Austria), even though the weather is ideal for swimming and it’s the height of summer vacation.
On Tuesday, visitors had their last chance to cool off at the Hofkirchen im Mühlkreis outdoor pool for this season. “We tried our best to keep the outdoor pool open as long as possible and to continue the season until early September. But now we’ve taken the step of ending the season early,” says Mayor Martin Mairhofer (ÖVP). The reason isn’t an acute staff shortage or bad weather, but rather problems with the drinking water supply.
Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
commentJetzt kommentieren
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.