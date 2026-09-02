Jede Menge Sicherheit auf dem großen Volksfest

Die fünfte Jahreszeit in Bleiburg steht vor der Tür. Der 633. Wiesenmarkt lockt von Freitag bis Montag in den Süden des Landes. Über 130.000 Gäste werden erwartet. Und damit alles glattgeht, wird alljährlich ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Von der Sturmwarnung über den Regenguss bis hin zum Verkehrsfluss deckt es alles ab. „Wir haben alles im Griff, sind für jedes Szenario gerüstet“, sagt Daniel Wrießnig, der erst seit Jänner Bürgermeister und Marktreferent ist und somit erstmals für das Sicherheitskonzept hauptverantwortlich zeichnet.