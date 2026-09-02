Wie es mit dem Wörthersee weitergehen soll

Um das Leben am und im See wieder besser und nachhaltig zu vereinen, wurde das Projekt „Seendialog Wörthersee“ vom Umweltministerium und dem Land Kärnten Anfang des Jahres gemeinsam ins Leben gerufen. Nach einzelnen Gesprächen und Themen-Workshops mit Interessensvertretern wird nun auch die Bevölkerung miteinbezogen. Bis 30. September können Anrainer sowie auch Besucher einen öffentlich zugänglichen Online-Fragebogen ausfüllen und so ihre Sichtweise über die Nutzung des Wörthersees mitteilen. Alternativ dazu liegt der Fragebogen in Papierform auf allen sieben Gemeindeämtern der Seegemeinden auf.