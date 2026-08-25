Dritte Drohne und Sprengstoff in Leipzig gefunden

Mit DHL-Flieger kollidiert

Die erste Drohne wurde am 4. August gegen 23.42 Uhr gefunden. Das zweite unbemannte Fluggerät soll schon kurz darauf – gegen 00.03 Uhr – mit einem Frachtflugzeug von DHL kollidiert sein. Der Flieger konnte nicht mehr landen, weil der Flughafen nach dem Fund der ersten Drohne gesperrt worden war. Das Frachtflugzeug startet deswegen durch und prallte dann mit einer Geschwindigkeit von einigen Hundert km/h mit der Drohne zusammen.