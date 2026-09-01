Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehrere Einsätze

Geflutete Häuser und Murenabgänge im Pongau

Salzburg
01.09.2026 08:53
Der Murenabgang wurde rasch von der Feuerwehr geräumt.
Der Murenabgang wurde rasch von der Feuerwehr geräumt.(Bild: Freiwillige Feuerwehr St. Johann im Pongau)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Gewitter, Sturm und Hagel! Im Pongau ist es vergangene Nacht unwettermäßig dramatisch zugegangen. Besonders prekär war es in den zwei Gemeinden St. Johann und Schwarzach. Die Freiwilligen Feuerwehren musste hier ausrücken und berichten von Hochwasser und Murenabgängen. Dabei kam es zu Straßensperren. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In St. Johann im Pongau wurde die Feuerwehr frühabends gegen 18.30 uhr wegen der heftigen Sturmböen zu mehreren Einsatzstellen im Stadtgebiet alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr aus dem Ort berichtet von kleineren Murenabgängen auf der L109 und der B163. 

Murenabgänge sind vor allem gefährlich für den Verkehr.
Murenabgänge sind vor allem gefährlich für den Verkehr.(Bild: Freiwillige Feuerwehr St. Johann im Pongau)

„Schotter und Schlamm wurden mit Unterstützung von Radladern der Straßenmeisterei sowie der Stadtgemeinde entfernt und im Anschluss die Fahrbahnen gewaschen“, heißt es in einer Aussendung. 

Die Feuerwehr war hier ungfähr zwei Stunden lang im Einsatz. Um 21:00 waren die Aufräumarbeiten ...
Die Feuerwehr war hier ungfähr zwei Stunden lang im Einsatz. Um 21:00 waren die Aufräumarbeiten beendet.(Bild: Freiwillige Feuerwehr St. Johann im Pongau)
Murenabgang
Murenabgang(Bild: Freiwillige Feuerwehr St. Johann im Pongau)
Schlamm und Geröll durch Starkregen losgelöst
Schlamm und Geröll durch Starkregen losgelöst(Bild: Freiwillige Feuerwehr St. Johann im Pongau)
Mit dem Bagger konnte hier rasch ausgeholfen werden.
Mit dem Bagger konnte hier rasch ausgeholfen werden.(Bild: Freiwillige Feuerwehr St. Johann im Pongau)

Während der Aufräumarbeiten ist es zu kurzzeitigen Straßensperren gekommen. Weiters wurde durch den Starkregen ein Heizraum in einem Gebäude in der Hauptstraße überflutet. Mittels Wassersauger wurde dieser ausgepumpt. Auf derselben Straße wurde ein Bauzaun durch die starken Böen ein Bauzaun umgeworfen. Die Floriani stellten diesen wieder auf. 

Auch Einsätze im benachbarten Schwarzach 

Ebenfalls dramatisch zeigen sich die Folgen des schlimmen Sturms im benachbarten Schwarzach: Die freiwillige Feuerwehr Schwarzach rückte gestern ebenfalls gegen 18.30 Uhr wegen gefluteter Gebäuderäume aus. Zum einen in einem Industriebetrieb in der Untersbergstraße:

Das Regenwasser flutete mehrere Gebäude.
Das Regenwasser flutete mehrere Gebäude.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Schwarzach im Pongau)
Die Floriani am frühen Abend im Einsatz
Die Floriani am frühen Abend im Einsatz(Bild: Freiwillige Feuerwehr Schwarzach im Pongau)

„Aufgrund des heftigen Unwetters war Regenwasser in einen Versorgungsschacht eingedrungen und hatte dadurch die Brandmeldeanlage ausgelöst“, heißt es seitens der Floriani. Das Wasser konnte durch eine Tauchpumpe rasch abgesaugt werden.

Geflutete Räume lösten Brandmelder aus

Gleichzeitig gab es einen weiteren Brandmeldealarm bei einem Gewerbebetrieb in der Baderstraße.Ursache war erneut eingedrungenes Regenwasser, das den Alarm ausgelöst hatte. Auch hier konnte erfolgreich abgepumpt werden. 

Insgesamt dokumentieren die Feuerwehren in den beiden Bezirken Pongau und Pinzgau knapp 30 Einsätze – hauptsächlich wegen Überschwemmungen und kleineren Erdrutschen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
01.09.2026 08:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
178.159 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
116.141 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Kärnten
Villacherin (28) unter Stadtbrücke totgeprügelt!
107.050 mal gelesen
Was als Party begann, endete am Freitag vor einer Woche in einer brutalen Tragödie.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1435 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
1418 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Außenpolitik
Islands kalte Schulter als Warnsignal für die EU
1165 mal kommentiert
Große Freude herrschte bei der „Nein“-Fraktion in Island nach der eiskalten Abfuhr für Brüssel.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf