Geflutete Häuser und Murenabgänge im Pongau

Gleichzeitig gab es einen weiteren Brandmeldealarm bei einem Gewerbebetrieb in der Baderstraße.Ursache war erneut eingedrungenes Regenwasser, das den Alarm ausgelöst hatte. Auch hier konnte erfolgreich abgepumpt werden.

Insgesamt dokumentieren die Feuerwehren in den beiden Bezirken Pongau und Pinzgau knapp 30 Einsätze – hauptsächlich wegen Überschwemmungen und kleineren Erdrutschen.