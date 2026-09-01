Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steirer eingewiesen

Sprengstoff gefunden: „Nur Recherche für ein Buch“

Steiermark
01.09.2026 07:06
Schon bei seinem ersten Prozess im Juli machte der Angeklagte sehr absonderliche Aussagen.
Schon bei seinem ersten Prozess im Juli machte der Angeklagte sehr absonderliche Aussagen.(Bild: Eva Stockner, Krone KREATIV)
Porträt von Eva Stockner
Von Eva Stockner

Bei einer Hausdurchsuchung im Mürztal fand die Polizei hochexplosives Material. Der Besitzer (32) machte dazu sehr bizarre Angaben, spricht von Kunstfreiheit. In Graz wurde er jetzt (nicht rechtskräftig) eingewiesen. Dagegen hat er gleich protestiert.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Polizeiposten abhören, Leitfaden der Pyrotechnik, eisenverstärkte Türen, Briefbomben, Bunkerbau, Sprengstoff-Schutzwesten, Geschossherstellung, Schwefelsäure, Fernzünder – und das ist nur ein kleiner Auszug der handschriftlichen Aufzeichnungen eines Steirers. Er landete vor Gericht, weil ihm im März dieses Jahres beim Aussteigen aus einem Taxi eine Pistole aus der Hose gefallen war.

„Ich werde bedroht und brauchte die Waffe als Schutz“, sagte er. Wer ihn bedroht, könne er nicht sagen, ohne sich in Gefahr zu begeben. Die Polizei nahm ihn fest, bei einer Hausdurchsuchung im Mürztal wurde neben diesen bizarren Notizen auch explosives Material zum Bombenbau gefunden. Die Staatsanwaltschaft ging von einem geplanten Anschlag aus.

Zitat Icon

Ich habe keine terroristischen Taten vorgehabt. Es ging um die Recherche für ein militärisches Werk über moderne Kriegsführung.

Der Betroffene

„Kunstfreiheit“
Schon Ende Juli stand der Steirer das erste Mal wegen Vorbereitung eines Verbrechens durch Sprengmittel vor Gericht. Damals wie heute erklärte er, dass alles nur Recherche für ein Buch über moderne Kriegsführung sei, das er schreiben werde. Kunstfreiheit nannte er seine Notizen, an denen zwei „hochrangige“ Freunde mitschrieben, die er aber auch nicht nennen könne.

„Ich bin zwar kein Grafologe, aber für mich ist das immer die gleiche Schrift“, warf der psychiatrische Sachverständige Manfred Walzl ein. Er empfahl schon im ersten Prozess eine vorläufige Unterbringung wegen einer schwerwiegenden nachhaltigen psychischen Störung und der Gefahr neuerlicher Straftaten.

Lesen Sie auch:
Der Angeklagte will keinen Anschlag geplant haben.
Explosives Material
Steirer plante offenbar einen Sprengstoff-Anschlag
22.07.2026

Das Schöffengericht (Vorsitz: Kornelia Philipp) entschied am Montag über den neuen Unterbringungsantrag der Staatsanwaltschaft. Und heraus kam nach kurzer Beratung: Unzurechnungsfähigkeit und Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum aufgrund einer Schizophrenie oder einer wahnhaften Störung des Steirers. „Eine endgültige Diagnose war noch nicht möglich“, erklärte der Gutachter. Es bedarf noch weiterer Abklärungen.

Der 32-Jährige berief sofort gegen die (nicht rechtskräftige) Unterbringung und reichte Nichtigkeitsbeschwerde ein. „Ich habe keine psychische Erkrankung!“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
01.09.2026 07:06
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
173.940 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
115.186 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Kärnten
Villacherin (28) unter Stadtbrücke totgeprügelt!
105.275 mal gelesen
Was als Party begann, endete am Freitag vor einer Woche in einer brutalen Tragödie.
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2430 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1488 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Außenpolitik
Islands kalte Schulter als Warnsignal für die EU
1165 mal kommentiert
Große Freude herrschte bei der „Nein“-Fraktion in Island nach der eiskalten Abfuhr für Brüssel.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf