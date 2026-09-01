Sprengstoff gefunden: „Nur Recherche für ein Buch“

„Kunstfreiheit“

Schon Ende Juli stand der Steirer das erste Mal wegen Vorbereitung eines Verbrechens durch Sprengmittel vor Gericht. Damals wie heute erklärte er, dass alles nur Recherche für ein Buch über moderne Kriegsführung sei, das er schreiben werde. Kunstfreiheit nannte er seine Notizen, an denen zwei „hochrangige“ Freunde mitschrieben, die er aber auch nicht nennen könne.