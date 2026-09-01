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Aufregung in England

Brisantes Statement: Kicker rechnet gnadenlos ab!

Premier League
01.09.2026 07:09
Der Brasilianer stellt klar: Nur er alleine entscheidet über seine Zukunft!
Der Brasilianer stellt klar: Nur er alleine entscheidet über seine Zukunft!(Bild: Krone-Collage/AFP/HENRY NICHOLLS, Screenshot/Instagram_richarlison)
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Von krone Sport

Brisante Instagram-Botschaft von Tottenham-Kicker Richarlison! Der Brasilianer forciert einen Transfer zu Everton und setzt seinen Klub nun mit einem Statement zusätzlich unter Druck. 

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„Nach allem, was ich in den letzten Jahren durchgemacht habe, habe ich beschlossen, dass NIEMALS WIEDER andere meine Zukunft für mich bestimmen werden“, stellt Richarlison in einer Story auf Instagram klar und sorgt damit für Aufregung in England. 

Denn der Brasilianer ist derzeit noch in Diensten von Tottenham – seit geraumer Zeit ist es allerdings ein offenes Geheimnis, dass der 29-Jährige eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub Everton anstrebt. Zwischen den beiden Vereinen fanden auch schon Verhandlungen statt, diese sind aber ins Stocken geraten. 

„Druck, Drohungen, Vergeltungsmaßnahmen“
„Ich habe in letzter Zeit viel Schlimmes erlebt, und fast alles davon geschah aufgrund von Entscheidungen anderer Menschen. Druck, Drohungen, Vergeltungsmaßnahmen – nichts davon macht mir Angst. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht, glaubt mir“, rechnet Richarlison nun ab.

Mehrfach soll Richarlison seinem Trainer Roberto De Zerbi klar seinen Wechselwunsch mitgeteilt haben. Everton soll nun unterdessen bereit sein 41 Millionen Euro zu bezahlen und zudem Iliman Ndiaye abzugeben – wie britische Medien berichten, könnte das der erhoffte Durchbruch in den Verhandlungen sein.

Ein emotionales Statement von Richarlison.
Ein emotionales Statement von Richarlison.(Bild: Screenshot/Instagram_richarlison)

Sein emotionales Statement schließt der Offensivspieler mit einem Hinweis darauf, dass er für Tottenham auch in schweren Momenten immer alles gegeben hat: „Deshalb hoffe ich, dass ihr meine Situation mit demselben Respekt behandelt, den ich immer für die Spurs und für alle Menschen hatte, die in dieser Zeit mit mir zusammengearbeitet haben. Entscheidet einfach nicht für mich.“ 

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