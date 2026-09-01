Brisantes Statement: Kicker rechnet gnadenlos ab!

Sein emotionales Statement schließt der Offensivspieler mit einem Hinweis darauf, dass er für Tottenham auch in schweren Momenten immer alles gegeben hat: „Deshalb hoffe ich, dass ihr meine Situation mit demselben Respekt behandelt, den ich immer für die Spurs und für alle Menschen hatte, die in dieser Zeit mit mir zusammengearbeitet haben. Entscheidet einfach nicht für mich.“