Last-Minute-Derbysieg im Vater-Söhne-Duell

Doch der UEFA-A-Lizenz-Trainer empfing nicht nur seinen Ex-Verein, sondern auch seine beiden Söhne Fabio und Noah. „Die waren schon sehr motiviert, dass sie gegen ihren Papa spielen“, musste Kirchbichl-Trainer Markus Holzer die beiden nicht erst anstacheln.

Nach dem Ausscheiden gegen Schwoich im Cup glichen die jungen Kühmaiers im Vater-Söhne-Duell aus – auch wenn nicht beide gleichzeitig auf dem Platz standen. Der jüngere Noah ersetzte den drei Jahre älteren Fabio in der 60. Spielminute. „Sie haben ähnliche Anlagen und spielen auf derselben Position“, ergänzte Holzer.