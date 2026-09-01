Last-Minute-Derbysieg im Vater-Söhne-Duell

Im fan.at-Spiel der Runde ging es im Derby zwischen Schwoich und Kirchbichl für die Truppe von Markus Holzer um Wiedergutmachung für das Ausscheiden im Tiroler Cup. Im Blickpunkt stand auch die Familie Kühmaier, die auf beiden Seiten vertreten war.
Vor rund 450 Zuschauern fand in der 1. Landesliga Ost das erste Liga-Derby zwischen Schwoich und Kirchbichl statt. „Im Cup haben sie uns heuer gleich mit 3:5 nach Elfmeterschießen aus dem Bewerb gekickt“, warnte Kirchbichl-Trainer Markus Holzer vor dem Nachbarn.
Ebenso ausgeglichen gestaltete sich das Ligaspiel. Es war ein Spiel auf Messers Schneide mit Chancen auf beiden Seiten. „Sicher fiel das Tor dann in letzter Sekunde, aber wir haben halt daran geglaubt. Und nur so kannst du solche Spiele gewinnen“, resümierte Holzer den 1:0-Auswärtssieg.
Vater-Söhne-Duell
Im Blickpunkt stand aber vor allem Schwoich-Trainer Roger Kühmaier. Der 54-Jährige stand selbst von 2009 bis 2015 an der Seitenlinie in Kirchbichl und ist seit heuer Trainer in Schwoich. „Wenn ich heuer nicht wieder anfange, tue ich es wohl nie wieder“, erklärte Kühmaier seine Beweggründe für die Rückkehr.
Doch der UEFA-A-Lizenz-Trainer empfing nicht nur seinen Ex-Verein, sondern auch seine beiden Söhne Fabio und Noah. „Die waren schon sehr motiviert, dass sie gegen ihren Papa spielen“, musste Kirchbichl-Trainer Markus Holzer die beiden nicht erst anstacheln.
Nach dem Ausscheiden gegen Schwoich im Cup glichen die jungen Kühmaiers im Vater-Söhne-Duell aus – auch wenn nicht beide gleichzeitig auf dem Platz standen. Der jüngere Noah ersetzte den drei Jahre älteren Fabio in der 60. Spielminute. „Sie haben ähnliche Anlagen und spielen auf derselben Position“, ergänzte Holzer.
Am Ende war es Torjäger Christoph Gschösser, der den Ball in der letzten Minute zum dritten Saisonsieg für Kirchbichl über die Linie drückte. „Wir wollen am Ende ganz vorne dabei sein in der Tabelle“, ergänzte der Kirchbichl-Trainer.M.Taxer
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