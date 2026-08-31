34 Wiener Mistkübel für Polit-Sprüche gekapert

Aufkleber sehen nach MA 48 aus

Die neuen Sticker greifen Gestaltung und Erscheinungsbild der MA 48 auf. Laut Behörde stammen sie allerdings ausdrücklich nicht von ihr. Corporate Design, Logo und Farbgebung seien ohne Zustimmung verwendet worden. Dadurch werde der Eindruck erzeugt, die Texte seien Teil einer offiziellen Kampagne.

Inhaltlich nehmen die Aufkleber politische Themen ins Visier. Es geht unter anderem um Minister Peter Hanke, Verkehrsprojekte, Autobahn und Tunnel sowie die Lobau. Die vollständige Liste der der MA 48 bekannten Sprüche liegt der „Krone“ von der Behörde bestätigt vor. Auf deren ausdrücklichen Wunsch veröffentlichen wir die einzelnen Texte nicht.