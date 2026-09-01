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In der Marx Halle

Vienna Coffee Festival 2026: Das erwartet Besucher

Wien
01.09.2026 09:10
Von 11. bis 13. September zieht das Vienna Coffee Festival wieder in die Marx Halle ein.
Von 11. bis 13. September zieht das Vienna Coffee Festival wieder in die Marx Halle ein.(Bild: Irina Stöckl)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Kaffee gehört für viele zum Alltag. Von 11. bis 13. September dreht sich beim Vienna Coffee Festival in der Wiener Marx Halle gleich drei Tage lang alles darum. Neben jeder Menge Kaffee zum Durchprobieren warten heuer auch ein Barista-Weltmeister, die österreichischen Coffee-Championships und einige ziemlich ungewöhnliche Programmpunkte.

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Das große Highlight kommt diesmal aus Australien: Jack Simpson, World Barista Champion 2025, ist am Freitag live beim Festival dabei. Auf der Open Stage spricht er über aktuelle Trends und die Zukunft der Kaffeeszene und natürlich lässt sich der Weltmeister auch direkt bei der Arbeit an der Espressomaschine über die Schulter schauen.

Einmal alles, bitte
Wer selbst tiefer in die Kaffeewelt eintauchen möchte, kann sich bei sogenannten Cuppings wieder durch unterschiedliche Sorten und Röstungen kosten. Dabei landen unter anderem Kaffees aus Uganda, Vietnam, Äthiopien, Panama und Kolumbien in den Tassen. Von fruchtig und blumig bis schokoladig und nussig ist dabei so ziemlich alles vertreten.

(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)

Erst Yoga, dann Kaffee
Dass Kaffee nicht immer nur Espresso oder Cappuccino bedeuten muss, zeigt das Festival ebenfalls. Beim „Morning Yoga Flow“ startet der Tag etwa mit einer Runde Vinyasa und anschließendem Kaffee. Bei einem weiteren Workshop kann der eigene Gewürzkaffee zusammengemischt werden.

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Auch Latte-Art-Fans kommen auf ihre Kosten: Der österreichische Champion Ali Vogel zeigt, worauf es beim perfekten Milchschaum und beim Eingießen wirklich ankommt. Noch ungewöhnlicher wird es bei Serafin Bill. Der Schweizer Brewers-Vizechampion bringt einen Costa-Rica-Geisha mit, der einmal als Kaffee und einmal als daraus gebrautes Bier verkostet wird.

Österreichs beste Baristas gesucht
Richtig ernst wird es dann bei den SCA Austria Coffee Championships. Von Freitag bis Sonntag kämpfen Baristas und Latte-Art-Profis um die österreichischen Meistertitel und damit auch um die Chance, Österreich bei den internationalen World Coffee Championships zu vertreten. Wer sich die Titel holt, steht am Sonntagnachmittag fest

Vienna Coffee Festival 2026

  • 11. bis 13. September
  • Marx Halle, Wien
  • Freitag: 11 bis 19 Uhr
    Samstag: 10 bis 19 Uhr
    Sonntag: 10 bis 17 Uhr

Dazu gibt es in der Marx Halle zahlreiche Röstereien, Workshops, Maschinen und natürlich zahlreiche Möglichkeiten, sich durchzukosten. Wer Kaffee also nicht nur zum Wachwerden braucht, dürfte hier ziemlich beschäftigt sein.

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