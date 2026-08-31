Bud Spencers Bohnengerichte erobern Osteuropa

Proteinriegel floppten, aber Bohnen brachten Erfolg

Ihr bekanntestes Produkt sind die „Fagioli alla Bud Spencer„ – Bohnen nach einem Rezept, das ihr Großvater für seine Filmauftritte auf dem Set zubereiten ließ. Die Geschäftsidee entstand während des Corona-Lockdowns. Die beiden Brüder verbinden zwei große Leidenschaften ihres Großvaters: Sport und Essen. 2022 gründeten sie Bud Power. Zunächst setzte das Unternehmen auf Proteinriegel, den großen Durchbruch brachten jedoch die Bohnen in der charakteristischen Dose mit dem Gesicht des Schauspielers.