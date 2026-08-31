Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dosen mit „Power“

Bud Spencers Bohnengerichte erobern Osteuropa

Wirtschaft
31.08.2026 11:59
Bud Spencer starb am 27. Juni 2016 – seine Familie verkauft nun Lebensmittel mit seinem ...
Bud Spencer starb am 27. Juni 2016 – seine Familie verkauft nun Lebensmittel mit seinem Konterfei.(Bild: APA/dpa/Jan-Philipp Strobel)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Vermächtnis von Westernheld Bud Spencer lebt in Form von Dosenbohnen fort – nach jenem Rezept, das auch für die Speisen auf seinem Filmset Anwendung fand. Die von seiner Familie gegründete Lebensmittelmarke Bud Power wächst und soll nun auch verstärkt Osteuropa erobern.   

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In Österreich sind die Produkte bereits erhältlich. Hinter der Marke stehen Alessandro und Carlo Pedersoli, die Enkel des 2016 verstorbenen Schauspielers, der vor allem durch seine Western- und Prügelfilme mit Terence Hill bekannt wurde.

Proteinriegel floppten, aber Bohnen brachten Erfolg
Ihr bekanntestes Produkt sind die „Fagioli alla Bud Spencer„ – Bohnen nach einem Rezept, das ihr Großvater für seine Filmauftritte auf dem Set zubereiten ließ. Die Geschäftsidee entstand während des Corona-Lockdowns. Die beiden Brüder verbinden zwei große Leidenschaften ihres Großvaters: Sport und Essen. 2022 gründeten sie Bud Power. Zunächst setzte das Unternehmen auf Proteinriegel, den großen Durchbruch brachten jedoch die Bohnen in der charakteristischen Dose mit dem Gesicht des Schauspielers.

Die Produkte zieren das Konterfei des verstorbenen Filmstars:

Für 2026 peilt das Unternehmen Umsatz von zwölf Millionen Euro an
Das Unternehmen produziert nicht selbst, sondern entwickelt die Rezepte, beschafft die Zutaten, kontrolliert die Produktionsstandards und arbeitet mit ausgewählten Herstellern zusammen. Auch Verpackung, Marketing und Logistik werden von Bud Power gesteuert. Mit rund zehn Beschäftigten am Firmensitz in Mailand stieg der Umsatz von rund 700.000 Euro im Jahr 2023 auf 2,7 Millionen Euro 2024 und acht Millionen Euro 2025. Für 2026 peilt das Unternehmen einen Umsatz von zwölf Millionen Euro an.

Nach dem Start in Österreich, Deutschland, in der Schweiz und in Ungarn sollen die Bud-Bohnen auch nach Polen und nach Tschechien kommen. Auch in Italien hat die Marke nach Unternehmensangaben eine starke Position. Bei den sogenannten verzehrfertigen Beilagen, zu denen die Bud-Spencer-Bohnen gezählt werden, komme Bud Power auf rund 55 Prozent der Verkäufe im italienischen Lebensmittelhandel, erklärte Alessandro Pedersoli gegenüber der Tageszeitung „La Stampa“.

Das Sortiment wurde inzwischen um weitere Produkte ergänzt. Dazu gehören ein Bier als Hommage an die berühmte Bier-und-Wurst-Szene aus „Zwei außer Rand und Band“ sowie ein „Pizzone alla Bud Spencer“, der an den markanten Schlag des Schauspielers erinnern soll.

Lesen Sie auch:
Carlo Pedersoli, 1929 in Italien geboren, spielte in 16 Filmen an der Seite von Terence Hill ...
Nach Originalrezept
Bud Spencers Sohn verkauft Bohnen à la Papa
07.04.2025

Großmutter testet neue Rezepturen
Die Produkte sollen dabei möglichst dem entsprechen, was Bud Spencer selbst gegessen hätte. Die Rezepturen werden zunächst vom Hersteller getestet und anschließend von der Großmutter der Firmengründer verkostet. „Wir fragen sie, ob sie das Produkt zu Hause mit ihrem Mann gegessen hätte“, erzählt Alessandro Pedersoli. Wenn ein Gericht für sie zu industriell schmeckt, werde es verworfen.

Der 1929 als Carlo Pedersoli in Neapel geborene Bud Spencer begann seine Karriere als Leistungsschwimmer, war aber auch Jurist, Unternehmer, Musikproduzent und Bestsellerautor. Der Neapolitaner starb im Juni 2016 im Alter von 86 Jahren. Spencer wurde durch Filme wie „Vier Fäuste für ein Halleluja“ und „Sie nannten ihn Plattfuß“ berühmt – meist im Doppelpack mit Terence Hill.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
31.08.2026 11:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
163.035 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
138.590 mal gelesen
Ralf Schumacher
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
134.877 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2748 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1478 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Innenpolitik
Kopftuchverbot: Gegner laden zu Boykott-Seminaren
1367 mal kommentiert
Den Schulen steht ein heißer Herbst bevor.
Mehr Wirtschaft
Dosen mit „Power“
Bud Spencers Bohnengerichte erobern Osteuropa
In Kanada
Stahlriese Voestalpine baut neues Bahntechnik-Werk
Entscheidung gefallen
Spritpreisbremse bis Ende September verlängert
Branchenuntersuchung
Bundeswettbewerbsbehörde ermittelt gegen Foodora
+ 31,3% bei Pellets
Haushaltsenergie im Juli spürbar verteuert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf