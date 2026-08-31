Ohne Helm: E-Scooter-Duo kracht in Auto

Ein folgenschwerer E-Scooter-Unfall hat sich Sonntagabend an der Grenze zwischen Wien-Liesing und Perchtoldsdorf ereignet. Ein 26-Jähriger war gemeinsam mit einer 29-Jährigen auf einem Scooter ohne Helm unterwegs, als es an einer Kreuzung zur Kollision mit einem Auto kam. Beide wurden teils schwer verletzt.