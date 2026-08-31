Ohne Helm: E-Scooter-Duo kracht in Auto

Ein folgenschwerer E-Scooter-Unfall hat sich Sonntagabend an der Grenze zwischen Wien-Liesing und Perchtoldsdorf ereignet. Ein 26-Jähriger war gemeinsam mit einer 29-Jährigen auf einem Scooter ohne Helm unterwegs, als es an einer Kreuzung zur Kollision mit einem Auto kam. Beide wurden teils schwer verletzt.
Der Mann wollte gegen 20.45 Uhr die Ketzergasse überqueren. Obwohl für ihn ein Stoppschild galt, fuhr er nahezu ungebremst in die Kreuzung und prallte gegen den Pkw eines 53-Jährigen. Gegenüber der Polizei gab der 26-Jährige an, dass die Bremsen seines E-Scooters versagt hätten.
Ermittlungen laufen
Der Lenker und seine Mitfahrerin, die vorschriftswidrig gemeinsam auf dem Scooter stand, trugen keinen Helm. Die Berufsrettung brachte beide ins Spital. Wegen des möglichen Bremsversagens wurde der E-Scooter sichergestellt. Ob eine technische Untersuchung durchgeführt wird, ist noch offen.
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