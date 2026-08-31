Drei Mal gingen Täter in Wien auf Polizisten los

Mann wollte Hotel nicht verlassen

Nur wenige Stunden später, gegen 13.45 Uhr in der Diefenbachgasse in Fünfhaus, kam es zum nächsten Zwischenfall. Beamte der Polizeiinspektion Westbahnhof wurden zu einem Hotel gerufen, weil sich ein Mann geweigert hatte, dieses zu verlassen. Bei der Amtshandlung soll der 25-jährige österreichische Staatsbürger plötzlich zwei Polizistinnen ins Gesicht geschlagen haben. Mit Unterstützung der WEGA konnte der Mann schließlich festgenommen werden.