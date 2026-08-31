Nach Island-Nein: „EU muss attraktiver werden“

Wadephul: Ziel der EU-Norderweiterung nicht aus dem Blick verlieren

Der CDU-Politiker fügte hinzu: „Und ich denke, das ist ein Anlass dazu, zu schauen, wo wir besser werden können, wo wir an unserer Attraktivität arbeiten können. Das gilt natürlich insbesondere für die wirtschaftlichen Aussichten, die wir bieten. Ich glaube nach wie vor, dass wir das Ziel einer Norderweiterung der Europäischen Union nicht aus dem Blick verlieren sollten. Dazu gehört natürlich Island, aber dazu würde dann auch Norwegen gehören.“