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Sommergespräch: FPÖ schießt sich auf ÖVP-Chef ein

Innenpolitik
31.08.2026 11:30
Für sein nächstes Sommergespräch sagt die FPÖ dem Kanzler sein nächstes Fettnäpfchen voraus.
Für sein nächstes Sommergespräch sagt die FPÖ dem Kanzler sein nächstes Fettnäpfchen voraus.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Nach dem Sommergespräch ist vor dem Sommergespräch: Kanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker absolviert am Abend den obligaten ORF-Sommertalk. Sein Gespräch mit der „Krone“ hat bereits zahlreiche Reaktionen ausgelöst.

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Vor allem die Freiheitlichen schießen aus allen Rohren gegen den Kanzler, der die Nähe der FPÖ zu den Identitären als „Schande“ bezeichnet hatte. Auf diese Aussage gingen die Blauen wenig überraschend nicht ein, aber auf Stockers Forderung nach einem Verbot des Politischen Islams sehr wohl.

Das sei erstens eine Kernforderung der FPÖ, zudem sei die Volkspartei schuld daran, dass es kein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam gibt. „Und es tragen die ÖVP und die anderen Systemparteien die Verantwortung dafür, dass wir überhaupt ein solches brauchen“, so FPÖ-Chef Herbert Kickl.

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Für sein „Sommergespräch“ im ORF sagt die FPÖ Stocker voraus, in ein weiteres Fettnäpfchen zu treten, und empfiehlt ihm den Rücktritt.

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