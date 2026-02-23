Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spielerinnen gefilmt

Prozess gegen Funktionär des SCR Altach beginnt

Gericht
23.02.2026 10:55
Das Landesgericht in Feldkirch.
Das Landesgericht in Feldkirch.(Bild: Mathis Fotografie)

Ein früherer Funktionär des Fußballbundesligisten SCR Altach steht unter Verdacht, heimlich junge Spielerinnen gefilmt und kindesmissbräuchliches Material ertellt und besessen zu haben. Der Prozess geht am heutigen Montag in Feldkirch über die Bühne.

0 Kommentare


Die Verhandlung ist für 13 Uhr am Landesgericht Feldkirch angesetzt. Der frühere Funktionär steht im Verdacht, Spielerinnen der Frauenmannschaft beim Umziehen und Duschen mit einem versteckten Smartphone bzw. durch ein Schlüsselloch gefilmt und fotografiert zu haben. Die mutmaßlichen Aufnahmen gehen bis ins Jahr 2018 zurück.

Heimliche Filmaufnahmen
Neben der Damenumkleide des SCR Altach sollen die Aufnahmen auch in einem Fitnessstudio sowie an weiteren unbekannten Orten in Vorarlberg erstellt worden sein. Laut Strafantrag wollte der Verdächtige so selbst kindesmissbräuchliches Material herstellen. Dieses habe er nicht nur gespeichert, sondern auch im Darknet gestreamt.

Lesen Sie auch:
Licht ins Dunkel der Geschehnisse soll die Aufarbeitung auch durch den Verein bringen.
SCR Altach
Nach Spanner-Skandal lautet Zauberwort Prävention
06.02.2026
Spielerinnen gefilmt
So kamen Ermittler auf Spur des Altach-Spanners
04.02.2026
In Kabine gefilmt
Spanner-Skandal: Ermittlungen abgeschlossen
22.12.2025

Opfer werden nicht aussagen
Insgesamt sind im Strafantrag 15 mutmaßliche Opfer aufgeführt. Im Rahmen der heutigen Verhandlung ist eine Einvernahme des Verdächtigen geplant, die Opfer sollen hingegen nicht aussagen. Auf die Spur gekommen war man dem Ex-Funktionär aufgrund internationaler Ermittlungen rund um Missbrauchsaufnahmen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
23.02.2026 10:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 9°
Symbol leichter Regen
Bludenz
6° / 12°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
7° / 13°
Symbol bedeckt
Feldkirch
6° / 13°
Symbol bedeckt

krone.tv

In Mexiko haben Drogenbanden Chaos gestiftet.
Urlaubsorte brennen
Mexiko: Tod von Drogenboss entfacht Gewaltinferno
Nicht immer bekommt die Stadt unrechtmäßig ausgezahlte Gelder zurück.
Unwiederbringlich
Mindestsicherung: Jährlich verschwinden 400.000 €
Chaos am Münchner Flughafen führte dazu, dass etwa 500 Passagierinnen und Passagiere eine ganze ...
Schneechaos in München
500 Passagiere harrten ganze Nacht in Flugzeug aus
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Schimpftiraden in Wien
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
240.100 mal gelesen
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
156.613 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
151.647 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3043 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Ausland
Ukrainischer Angriff tief im Inneren Russlands
875 mal kommentiert
Eine „Bayraktar“-Drohne der ukrainischen Armee (Symbolbild)
Mehr Gericht
Spielerinnen gefilmt
Prozess gegen Funktionär des SCR Altach beginnt
Konkursverfahren
Hundeartikelhändler schlittert in Millionenpleite
ÖSV-Abfahrerin verrät
„Selten hat mich ein Sportmoment so tief erfasst“
Krone Plus Logo
Ambulanz-Schließung
Wer kümmert sich nun um psychisch Kranke aus Haft?
Schreckmoment
Böller ging im Auto los: Splitter und Dellen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf