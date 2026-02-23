Prozess gegen Funktionär des SCR Altach beginnt

Ein früherer Funktionär des Fußballbundesligisten SCR Altach steht unter Verdacht, heimlich junge Spielerinnen gefilmt und kindesmissbräuchliches Material ertellt und besessen zu haben. Der Prozess geht am heutigen Montag in Feldkirch über die Bühne.
Die Verhandlung ist für 13 Uhr am Landesgericht Feldkirch angesetzt. Der frühere Funktionär steht im Verdacht, Spielerinnen der Frauenmannschaft beim Umziehen und Duschen mit einem versteckten Smartphone bzw. durch ein Schlüsselloch gefilmt und fotografiert zu haben. Die mutmaßlichen Aufnahmen gehen bis ins Jahr 2018 zurück.
Heimliche Filmaufnahmen
Neben der Damenumkleide des SCR Altach sollen die Aufnahmen auch in einem Fitnessstudio sowie an weiteren unbekannten Orten in Vorarlberg erstellt worden sein. Laut Strafantrag wollte der Verdächtige so selbst kindesmissbräuchliches Material herstellen. Dieses habe er nicht nur gespeichert, sondern auch im Darknet gestreamt.
Opfer werden nicht aussagen
Insgesamt sind im Strafantrag 15 mutmaßliche Opfer aufgeführt. Im Rahmen der heutigen Verhandlung ist eine Einvernahme des Verdächtigen geplant, die Opfer sollen hingegen nicht aussagen. Auf die Spur gekommen war man dem Ex-Funktionär aufgrund internationaler Ermittlungen rund um Missbrauchsaufnahmen.
