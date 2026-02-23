Prozess gegen Funktionär des SCR Altach beginnt

Heimliche Filmaufnahmen

Neben der Damenumkleide des SCR Altach sollen die Aufnahmen auch in einem Fitnessstudio sowie an weiteren unbekannten Orten in Vorarlberg erstellt worden sein. Laut Strafantrag wollte der Verdächtige so selbst kindesmissbräuchliches Material herstellen. Dieses habe er nicht nur gespeichert, sondern auch im Darknet gestreamt.