So kamen Ermittler auf Spur des Altach-Spanners

Internationale Ermittlungen der Polizei führten zur Aufdeckung des Altach-Skandals. Wie berichtet, soll ein Ex-Funktionär jahrelang Spielerinnen heimlich in den Umkleidekabinen und an anderen Orten gefilmt haben.
Die Aufregung war groß, als im vergangenen Jahr an die Öffentlichkeit kam, dass ein Ex-Funktionär des SCR Altach heimlich Bildmaterial von Spielerinnen aufgenommen haben soll. Aufgeflogen war die Sache nur, weil internationale Ermittlungen der Polizei zu dem Verdächtigen führten. Ermittelt wurde wegen missbräuchlicher Aufnahmen von Kindern.
Ein Rechtshilfeansuchen der Behörden aus der Schweiz und aus Deutschland brachte die heimische Polizei auf die Spur des Mannes. Dieser soll eben nicht nur die Altach-Spielerinnen gefilmt haben, sondern sich auch 188 Bild- und Videodateien mit kindesmissbräuchlichen Inhalten organisiert und am Computer gespeichert haben.
Auf den Aufnahmen sind sowohl Minderjährige über als auch unter 14 Jahren zu sehen. Auch über einen Streamingdienst im Darknet soll der Verdächtige an Kindesmissbrauchs-Material herangekommen sein. Diese Taten gehen bis auf das Jahr 2014 zurück.
Prozess noch im Februar
Erst durch diese Ermittlungen stießen die Beamten dann auf das Bildmaterial, das die Altach-Spielerinnen zeigt. Der Verdächtige muss sich am 23. Februar vor Gericht für seine Taten verantworten.
