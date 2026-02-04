Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spielerinnen gefilmt

So kamen Ermittler auf Spur des Altach-Spanners

Vorarlberg
04.02.2026 13:15
Tatort Schabelholz in Altach
Tatort Schabelholz in Altach(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Internationale Ermittlungen der Polizei führten zur Aufdeckung des Altach-Skandals. Wie berichtet, soll ein Ex-Funktionär jahrelang Spielerinnen heimlich in den Umkleidekabinen und an anderen Orten gefilmt haben. 

0 Kommentare

Die Aufregung war groß, als im vergangenen Jahr an die Öffentlichkeit kam, dass ein Ex-Funktionär des SCR Altach heimlich Bildmaterial von Spielerinnen aufgenommen haben soll. Aufgeflogen war die Sache nur, weil internationale Ermittlungen der Polizei zu dem Verdächtigen führten. Ermittelt wurde wegen missbräuchlicher Aufnahmen von Kindern.

Ein Rechtshilfeansuchen der Behörden aus der Schweiz und aus Deutschland brachte die heimische Polizei auf die Spur des Mannes. Dieser soll eben nicht nur die Altach-Spielerinnen gefilmt haben, sondern sich auch 188 Bild- und Videodateien mit kindesmissbräuchlichen Inhalten organisiert und am Computer gespeichert haben.

Lesen Sie auch:
Das Altacher Stadiongelände war Schauplatz eines beispiellosen Spanner-Skandals.
Krone Plus Logo
Spanner-Skandal
SCR Altach: Mittlerweile wohl 30 weibliche Opfer
05.12.2025
Krone Plus Logo
Horror in Frauenkabine
Ex-Funktionär sammelte 70 Terabyte Videomaterial
29.10.2025

Auf den Aufnahmen sind sowohl Minderjährige über als auch unter 14 Jahren zu sehen. Auch über einen Streamingdienst im Darknet soll der Verdächtige an Kindesmissbrauchs-Material herangekommen sein. Diese Taten gehen bis auf das Jahr 2014 zurück. 

Prozess noch im Februar
Erst durch diese Ermittlungen stießen die Beamten dann auf das Bildmaterial, das die Altach-Spielerinnen zeigt. Der Verdächtige muss sich am 23. Februar vor Gericht für seine Taten verantworten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 3°
Symbol bedeckt
Bludenz
-1° / 7°
Symbol bedeckt
Dornbirn
-1° / 4°
Symbol bedeckt
Feldkirch
-2° / 4°
Symbol bedeckt

krone.tv

Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
182.687 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
168.691 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
128.663 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Vorarlberg
Spielerinnen gefilmt
So kamen Ermittler auf Spur des Altach-Spanners
Eine Premierensiegerin
Dreifachtriumph! ÖSV-Damen erneut mit einer Gala
Arbeiten
Achraintunnel muss gleich mehrmals gesperrt werden
Beim SCR Altach
Wie groß ist die Chance auf die Meistergruppe?
Gerichts-Nachspiel
Betrunken hinters Steuer gesetzt und Unfall gebaut
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf