So kamen Ermittler auf Spur des Altach-Spanners

Ein Rechtshilfeansuchen der Behörden aus der Schweiz und aus Deutschland brachte die heimische Polizei auf die Spur des Mannes. Dieser soll eben nicht nur die Altach-Spielerinnen gefilmt haben, sondern sich auch 188 Bild- und Videodateien mit kindesmissbräuchlichen Inhalten organisiert und am Computer gespeichert haben.