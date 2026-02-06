Nach Spanner-Skandal lautet Zauberwort Prävention

Der SCR Altach wird mit den Folgen des Verhaltens eines Ex-Funktionärs noch länger beschäftigt sein. Wie berichtet, wurde vergangenes Jahr bekannt, dass der Mann heimlich junge Spielerinnen des Vereins unter anderem in den Umkleidekabinen gefilmt und fotografiert hatte. Aufmerksam wurde die Exekutive auf den Verdächtigen erst im Zuge anderer Ermittlungen, in denen es um den Besitz von Kinderpornografie ging. Der Funktionär muss sich am 23. Februar vor Gericht verantworten.