Ex-Funktionär sammelte 70 Terabyte Videomaterial

Was für ein Horror: Ein Ex-Funktionär des SCR Altach soll Kameras in der Frauenkabine installiert und Spielerinnen so jahrelang heimlich gefilmt haben. 70 Terabyte an Daten sollen die Behörden konfisziert haben – das entspricht rund 1550 Stunden hochauflösendem Videomaterial.
Während derzeit sportlich alles bestens läuft bei den Altachern, erschüttert ein handfester Skandal abseits des Rasens das Rheindorf: Ein ehemaliger Funktionär in bedeutender Position bei der Frauenabteilung soll unter anderem in der Kabine Kameras installiert und die Spielerinnen ohne ihr Wissen gefilmt haben.
