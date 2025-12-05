SCR Altach: Mittlerweile wohl 30 weibliche Opfer

Großpleite: Bauträger schlittert in Konkurs
Spanner-Skandal beim SCR Altach: Die Staatsanwaltschaft Feldkirch gab gegenüber der „Krone“ erste Ermittlungsergebnisse bekannt, der Endbericht der Kriminalpolizei soll bis Ende des Monats vorliegen.
Seit knapp zwei Monaten ermittelt die Kriminalpolizei gegen den ehemaligen sportlichen Leiter des Frauenfußballteams des SCR Altach. Ihm wird, wie berichtet, vorgeworfen, in den Umkleidekabinen im Stadion Schnabelholz Kameras angebracht und die Spielerinnen beim Umziehen und Duschen gefilmt zu haben.
