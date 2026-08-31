Neuer Chef für Abteilung im Schwarzacher Spital

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und den regionalen wie überregionalen Partnern“, so der neue Primar, der bisher im Klinikum Klagenfurt tätig war. Vor seiner Zeit in Kärnten war der gebürtige Vorarlberger viele Jahre lang Fach- und Oberarzt an der Universitätsklinik für Innere Medizin III (Kardiologie und Angiologie) in Innsbruck, wo er auch seine Facharztausbildung absolvierte.