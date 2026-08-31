Neuer Chef für Abteilung im Schwarzacher Spital

Neuer Vorstand auf der Inneren Medizin im Krankenhaus Schwarzach: Mit September übernimmt der Kardiologe und Intensivmediziner Jakob Dörler die Abteilung.
Mit jährlich rund 3300 stationären Patienten und 18.000 ambulanten Kontakten ist die Innere Medizin eine der größten Abteilungen in Schwarzach. Es gehören Kernbereiche wie die Gefäßmedizin und weitere Schwerpunkte wie die Dialysestation dazu.
Die Innere Medizin in Schwarzach ist für das gesamte Innergebirg versorgungsrelevant. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit Team und Partnern.
Jakob Dörler, neuer Primar
„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und den regionalen wie überregionalen Partnern“, so der neue Primar, der bisher im Klinikum Klagenfurt tätig war. Vor seiner Zeit in Kärnten war der gebürtige Vorarlberger viele Jahre lang Fach- und Oberarzt an der Universitätsklinik für Innere Medizin III (Kardiologie und Angiologie) in Innsbruck, wo er auch seine Facharztausbildung absolvierte.
Schwerpunkt ist Herzgesundheit
Dörlers fachlicher Schwerpunkt liegt in der Kardiologie mit besonderem Fokus auf die Akutversorgung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.