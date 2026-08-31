Alkolenker (29) fuhr gegen ausparkendes Auto

Wohl übersehen hat ein 29-jähriger Alkolenker aus Bad Reichenhall in Wals-Siezenheim einen 30-jährigen Autofahrer aus Pakistan am Sonntag gegen vier Uhr früh. Dieser wollte gerade aus einer Hauseinfahrt wegfahren, als der Bayer in seinem Auto mit ihm zusammenstieß.
Der 30-jährige Pakistani wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Ein Alkoholtest beim 29-jährigen aus Bad Reichenhall ergab einen Wert von 1,44 Promille, wie die Polizei am Montag mitteilte.
Der Deutschen musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Er durfte zudem nicht mehr weiterfahren und wurde angezeigt.
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