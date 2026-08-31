Video: 1:4! Austria jetzt Tabellenschlusslicht

Red Bull Salzburg hat zum Abschluss der fünften Runde der Fußball-Bundesliga einen klaren Heimsieg über die Wiener Austria gefeiert. Vor allem dank einer überzeugenden ersten Hälfte gewannen die „Bullen“ am Sonntagabend vor eigenem Publikum 4:1 (3:0). Sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).