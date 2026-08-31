Bergretter mussten während Fahrzeugweihe ausrücken

Zwei Alarmierungen in kürzester Zeit

Doch die Bergretter hatten kaum eine Verschnaufpause: Schon bevor der feierliche Umzug startete, ging zum ersten Mal der Alarm. Eine Wanderin, die noch am Samstag zur Eisenaueralm aufgestiegen war, hatte sich das Sprunggelenk verletzt und über Nacht so starke Schmerzen bekommen, dass sie nicht mehr selbstständig absteigen konnte. Fünf Bergretter fuhren sie ins Tal, wo sich dann das Rote Kreuz um sie kümmerte.