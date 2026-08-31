Salzburger Stromversorgung so gut wie noch nie

Über einen neuen Versorgungsrekord im Jahr 2025 freuen sich die Verantwortlichen des Salzburger Stromnetzbetreibers Salzburg Netz GmbH. Im Schnitt waren die Haushalte im Bundesland im vergangenen Jahr nur je 13,18 Minuten ohne Strom. Das haben die Zahlen der E-Control – Österreichs Energie-Regulierungsbehörde – ergeben. Der österreichweite Schnitt betrug 15,5 Minuten. „Es freut uns sehr, dass wir mit diesem neuen Bestwert zeigen können, wie zuverlässig unser Stromnetz im Bundesland Salzburg funktioniert“, sagt Netz-Geschäftsführer Johannes Walsberger.