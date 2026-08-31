Bus bei Unfall in Haltestelle beschädigt

Bange Momente Montagvormittag bei einem Busunfall in der Haltestelle Makartplatz in Salzburg: Ein Bus fuhr auf einen zweiten auf, Glas splitterte. Fahrgäste berichteten über ein ordentliches Krachen. Sofort bildete sich Stau.
Bei dem Unfall waren zwei Busse beteiligt. Einer der beiden wollte in Fahrtrichtung Sacher aus der Haltestelle biegen und fuhr auf den zweiten auf.
Fahrgäste kamen ersten Informationen zufolge mit dem Schock davon. Es soll niemand zu Schaden gekommen sein. Sofort liefen Aufräumarbeiten an. Umfangreicher Stau war die Folge.
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