E-Bike-Dieb in Tschechien ausgeforscht

Ein E-Bike-Dieb wurde jetzt in seiner tschechischen Heimat festgenommen: Er hatte im Juni in einer Tiefgarage in St. Johann zugeschlagen. Auch ein weiterer Diebstahl in Niederösterreich wird ihm zur Last gelegt.
Der Dieb hatte in der Garage in St. Johann von einem hochwertigen E-Bike das Vorderrad abmontiert, wo ein Schloss angebracht war. Um ein komplettes Elektrorad zu bekommen, stahl er dafür vom E-Bike daneben das vordere Laufrad. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 6000 Euro.
Der 45-jährige Tscheche wurde aufgrund der Spurenlage ausgeforscht. Er soll bei einem Diebstahl Anfang Juni in einem Geschäft in St. Pölten weitere Beute gemacht haben. Dort ließ er eine Registrierkasse mitgehen. Auch drei E-Bikes verschwanden aus dem Verkaufsraum.
Die tschechische Polizei nahm den Verdächtigen jetzt fest. Bei einer Hausdurchsuchung an seiner Wohnadresse konnte das E-Bike aus dem Pongau sichergestellt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.