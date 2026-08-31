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Salzburger Haftbefehl

Kolumbianerin jetzt in Norditalien festgenommen

Salzburg
31.08.2026 09:50
Symbolbild
Symbolbild(Bild: AA+W - stock.adobe.com)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Eine in Salzburg gesuchte Kolumbianerin (52) sitzt jetzt in Italien in Haft: Sie wurde in einem Einkaufszentrum kontrolliert und festgenommen. Die Justiz in Salzburg hatte gegen die Frau nach Vermögensdelikten einen europäischen Haftbefehl ausgestellt. 

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Die Carabinieri in Brescia haben eine 52-jährige Kolumbianerin festgenommen, gegen die die Justizbehörden in Österreich einen Europäischen Haftbefehl erlassen hatten. Die Frau wurde in einem Einkaufszentrum in der norditalienischen Stadt Roncadelle nahe Brescia kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen sie eine Fahndung aufgrund des von der Staatsanwaltschaft Salzburg ausgestellten Haftbefehls vorlag.

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Die Frau wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Verziano überstellt, teilten die Ermittler mit. Der Europäische Haftbefehl steht im Zusammenhang mit Vermögensdelikten, die im April 2025 in Österreich begangen wurden. Zu den Vorwürfen zählen schwerer Diebstahl, die Entwendung von Zahlungsmitteln sowie die Unterschlagung von Dokumenten.

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