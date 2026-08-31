Kolumbianerin jetzt in Norditalien festgenommen

Eine in Salzburg gesuchte Kolumbianerin (52) sitzt jetzt in Italien in Haft: Sie wurde in einem Einkaufszentrum kontrolliert und festgenommen. Die Justiz in Salzburg hatte gegen die Frau nach Vermögensdelikten einen europäischen Haftbefehl ausgestellt.
Die Carabinieri in Brescia haben eine 52-jährige Kolumbianerin festgenommen, gegen die die Justizbehörden in Österreich einen Europäischen Haftbefehl erlassen hatten. Die Frau wurde in einem Einkaufszentrum in der norditalienischen Stadt Roncadelle nahe Brescia kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen sie eine Fahndung aufgrund des von der Staatsanwaltschaft Salzburg ausgestellten Haftbefehls vorlag.
Die Frau wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Verziano überstellt, teilten die Ermittler mit. Der Europäische Haftbefehl steht im Zusammenhang mit Vermögensdelikten, die im April 2025 in Österreich begangen wurden. Zu den Vorwürfen zählen schwerer Diebstahl, die Entwendung von Zahlungsmitteln sowie die Unterschlagung von Dokumenten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.