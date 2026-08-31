Kolumbianerin jetzt in Norditalien festgenommen

Die Carabinieri in Brescia haben eine 52-jährige Kolumbianerin festgenommen, gegen die die Justizbehörden in Österreich einen Europäischen Haftbefehl erlassen hatten. Die Frau wurde in einem Einkaufszentrum in der norditalienischen Stadt Roncadelle nahe Brescia kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen sie eine Fahndung aufgrund des von der Staatsanwaltschaft Salzburg ausgestellten Haftbefehls vorlag.