Abgewiesen! Nächste Pleite für den Chaos-Klub

Kein Nachteil entstanden

Die rechtliche Vertretung des Chaos-Klubs leitete dabei eine einstweilige Vorkehrung ein. Sie sah im Tausch der Schlösser einen Riesennachteil für den BSK 1933. Jetzt gab es ein Ergebnis dieser Sitzung, die am 18. August am Bezirksgericht St. Johann über die Bühne gegangen war. Dem früheren Landesmeister, der kein Nutzungsrecht für die Fußball-Infrastruktur der Stadt hat, sei durch den Schlösser-Tausch kein irreparabler Schaden entstanden.