Nach Fake-Schwangerschaft: Bonnie Blue jetzt Mama

Provokanter Kommentar unter Video

Ihren Beitrag kommentiert sie mit den Worten: „Und dann waren wir 1058” – dazu setzt sie ein blaues Herz. Die Zahl 1058 war wohl nicht zufällig gewählt: Bonnie hatte Anfang 2025 weltweit für Schlagzeilen gesorgt, nachdem sie nach eigenen Angaben innerhalb von zwölf Stunden Sex mit 1057 Männern gehabt hatte. Das Geschlecht ihres Babys hat der Pornostar bislang nicht mitgeteilt. Einige spekulieren jedoch, ihr Kommentar könnte bedeuten, dass sie einen Jungen bekommen hat.