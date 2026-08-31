Nach Fake-Schwangerschaft: Bonnie Blue jetzt Mama

Anfang 2026 sorgte Bonnie Blue noch mit einer gefälschten Schwangerschaft für Schlagzeilen. Wenige Monate später folgte dann die Überraschung: Sie war tatsächlich schwanger. Jetzt teilte der OnlyFans-Star ein Video mit ihrem neugeborenen Baby auf Social Media.
Auf TikTok teilt Bonnie Blue ein Schwarz-Weiß-Video, das ihre Schwangerschaft bis hin zur Geburt dokumentiert. Am Ende des Clips hält sie ihr Baby im Arm. Das Gesicht des Kindes ist dabei nicht zu erkennen.
Bonnie bekam Kind in bekanntem Krankenhaus
In ihrem Video zeigt Bonnie auch den berühmten Lindo Wing des St Mary‘s Hospital. Dort brachte auch Prinzessin Kate ihre Kinder zur Welt.
Provokanter Kommentar unter Video
Ihren Beitrag kommentiert sie mit den Worten: „Und dann waren wir 1058” – dazu setzt sie ein blaues Herz. Die Zahl 1058 war wohl nicht zufällig gewählt: Bonnie hatte Anfang 2025 weltweit für Schlagzeilen gesorgt, nachdem sie nach eigenen Angaben innerhalb von zwölf Stunden Sex mit 1057 Männern gehabt hatte. Das Geschlecht ihres Babys hat der Pornostar bislang nicht mitgeteilt. Einige spekulieren jedoch, ihr Kommentar könnte bedeuten, dass sie einen Jungen bekommen hat.
Erotikstar hatte früher Probleme, schwanger zu werden
Bonnie Blue war bis 2023 verheiratet. Nach ihrer Scheidung erklärte der OnlyFans-Star, sie habe in der Beziehung große Schwierigkeiten gehabt, schwanger zu werden und sei davon ausgegangen, für eine Schwangerschaft auf künstliche Befruchtung angewiesen zu sein.
400 Männer kommen als Vater infrage
Wer der Vater ihres Kindes ist, ist nicht bekannt. Der Empfängniszeitraum fällt mit einer ihrer umstrittenen Aktionen zusammen. Dabei hatte Bonnie laut eigenen Angaben ungeschützten Sex mit über 400 Männern.
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