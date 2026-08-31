Dienen in der Freizeit – mit Enten im Mühlbach

Lions, Rotary, Kiwanis, Soroptimist, Zonta, Round Table und viele weitere Clubs haben einiges gemeinsam: Sie sind weltweit vertreten und sie setzen sich für die Gesellschaft ein. Vieles, was Menschen nach Schicksalsschlägen brauchen, wäre ohne Serviceclubs nicht verfügbar: Sie finanzieren behindertengerechte Fahrzeuge, wertvolles Spielzeug für Kinder mit speziellen Bedürfnissen und vieles mehr. Sie sind da, wenn der öffentlichen Hand das Geld ausgeht. Und das Geld, das die Serviceclubs investieren, lukrieren sie durch Veranstaltungen. Wie auch die Kiwanis im Gailtal, die seit 25 Jahren aktiv sind.