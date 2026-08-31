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Kiwanis Gailtal

Dienen in der Freizeit – mit Enten im Mühlbach

Kärnten
31.08.2026 12:01
Kinder haben farbenfrohe Holz-Enten gestaltet, die sich am Mühlbach ein Rennen liefern – der ...
Kinder haben farbenfrohe Holz-Enten gestaltet, die sich am Mühlbach ein Rennen liefern – der Erlös geht an bedürftige Kinder.(Bild: Kiwanis Gailtal)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Den Menschen zu dienen, ist der Antrieb der Mitglieder in zahlreichen Serviceclubs, die das Dienen – lateinisch servire – schon im Namen tragen. Generationenübergreifend, spaßig und bunt funktioniert das im Gailtal, wo sich Erwachsene und Kinder fürs Entenrennen rüsten.

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Lions, Rotary, Kiwanis, Soroptimist, Zonta, Round Table und viele weitere Clubs haben einiges gemeinsam: Sie sind weltweit vertreten und sie setzen sich für die Gesellschaft ein. Vieles, was Menschen nach Schicksalsschlägen brauchen, wäre ohne Serviceclubs nicht verfügbar: Sie finanzieren behindertengerechte Fahrzeuge, wertvolles Spielzeug für Kinder mit speziellen Bedürfnissen und vieles mehr. Sie sind da, wenn der öffentlichen Hand das Geld ausgeht. Und das Geld, das die Serviceclubs investieren, lukrieren sie durch Veranstaltungen. Wie auch die Kiwanis im Gailtal, die seit 25 Jahren aktiv sind.

Zuschauen, anfeuern, mitfiebern, Spaß haben und dabei Kindern helfen: beim Entenrennen im ...
Zuschauen, anfeuern, mitfiebern, Spaß haben und dabei Kindern helfen: beim Entenrennen im Gailtal.(Bild: Kiwanis Gailtal)

Nach längerer Pause laden sie nun zum vierten Entenrennen. Im Mühlbach werden nicht Plastikentchen, sondern Holz-Enten, von denen jede einzelne von Kindern bemalt wurde, zu Wasser gelassen. „Kiwanis-Mitglieder basteln die Holz-Enten, Kinder bemalen sie. Das ist eine generationenübergreifende Aktion. Wir haben Spaß daran“, so Kiwanis-Präsident Mathias Gucher. Jedermann kann ein Entenzertifikat um 10 oder 25 Euro kaufen. Das Geld hilft bedürftigen Kindern in der Region.

Zitat Icon

Die Enten wurden von den Mitgliedern aus Holz gebastelt und von den Kindern der umliegenden Kindergärten bemalt. Jede ist ein Unikat. Ein Kunstwerk.

Kiwanis-Präsident Mathias Gucher

Was? Wann? Wo?

  • Kiwanis-Entenrennen am Samstag, 12. September (15 Uhr), im Mühlbach in Mauthen.
  • Anschließend Siegerehrung im 200 Meter entfernten Hotel Erlenhof in Mauthen. 
  • Für die Paten der schnellsten Enten gibt es Sachpreise im Gesamtwert von 4000 Euro.
  • Entenzertifikate um 10 oder 25 Euro zuvor erhältlich im Hotel Erlenhof, bei den Gailtaler Kiwanis oder im Internet über https://kiwanis-gailtal.at/

Jede Ente wird mit einer Startnummer versehen. Bei der Siegerehrung können Entenbesitzer Preise gewinnen.

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