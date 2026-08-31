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Sarg-Prozession

Mette-Marits erster Termin als neue Königin

Royals
31.08.2026 12:29
Nachdem Königin Mette-Marit wegen ihres Gesundheitszustandes nicht am Gedenkgottesdienst für den ...
Nachdem Königin Mette-Marit wegen ihres Gesundheitszustandes nicht am Gedenkgottesdienst für den verstorbenen König Harald teilnehmen konnte, wird sie am Abend bei der Sarg-Prozession an der Seite ihres Mannes König Haakon sein.(Bild: APA-Images / AP / Petros Giannakouris)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zum ersten Mal nach dem Thronwechsel in Norwegen steht die neue Königin Mette-Marit (53) in ihrer neuen Rolle im offiziellen Terminkalender des norwegischen Königshauses. Nach einer Lungentransplantation im Sommer muss sich die Frau des neuen Königs Haakon VIII. noch erholen. 

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Bei einem Gedenkgottesdienst für ihren gestorbenen Schwiegervater König Harald V. war sie nicht dabei. Am Montag soll sie zugegen sein, wenn der Sarg von Harald V. in die Schlosskapelle gebracht wird.

Kinder und Enkelkinder begleiten den Sarg
Kinder und Enkelkinder des Königs werden den Sarg nach Angaben des Hofs begleiten. Auch Haralds Witwe Königin Sonja wird dabei sein. Die Prozession wird vom Hofchef angeführt, der die Königskrone auf einem Polster trägt.

Mitarbeiter des Hofs bilden in den Sälen des Schlosses, durch die der Sarg getragen wird, ein Spalier, und schließen sich der Prozession an, sobald der Sarg vorbeigezogen ist.

Harald V. ist am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben. Die Beerdigung findet am 9. September ...
Harald V. ist am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben. Die Beerdigung findet am 9. September statt.(Bild: EPA/RODRIGO FREITAS / POOL)

Blumenherzen der Familie
In der Schlosskapelle wird der Sarg auf ein Katafalk gestellt. Die Königskrone und das Reichsschwert werden auf den Sarg gelegt. „Die Orden werden am Fußende des Sarges platziert“, hieß es vom Hof. Laut Palast wird der Sarg auch mit Blumenherzen der Familie geschmückt sein. 

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Blumenherzen und Kränze der Familie werden um den Sarg gelegt. In der Kapelle findet anschließend eine private Gedenkfeier für die Familie von König Harald, dessen Hof und Adjutanten statt.

Die Schlosskapelle kann von Dienstag, dem 1. September, 14:00 Uhr, bis zum Tag vor der Beerdigung, 18:00 Uhr, öffentlich besichtigt werden. Harald V. ist am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben. Die Beerdigung, zu der zahlreiche gekrönte Häupter aus ganz Europa erwartet werden, findet am 9. September statt. 

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