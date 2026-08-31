Mette-Marits erster Termin als neue Königin

Zum ersten Mal nach dem Thronwechsel in Norwegen steht die neue Königin Mette-Marit (53) in ihrer neuen Rolle im offiziellen Terminkalender des norwegischen Königshauses. Nach einer Lungentransplantation im Sommer muss sich die Frau des neuen Königs Haakon VIII. noch erholen.
Bei einem Gedenkgottesdienst für ihren gestorbenen Schwiegervater König Harald V. war sie nicht dabei. Am Montag soll sie zugegen sein, wenn der Sarg von Harald V. in die Schlosskapelle gebracht wird.
Kinder und Enkelkinder begleiten den Sarg
Kinder und Enkelkinder des Königs werden den Sarg nach Angaben des Hofs begleiten. Auch Haralds Witwe Königin Sonja wird dabei sein. Die Prozession wird vom Hofchef angeführt, der die Königskrone auf einem Polster trägt.
Mitarbeiter des Hofs bilden in den Sälen des Schlosses, durch die der Sarg getragen wird, ein Spalier, und schließen sich der Prozession an, sobald der Sarg vorbeigezogen ist.
Blumenherzen der Familie
In der Schlosskapelle wird der Sarg auf ein Katafalk gestellt. Die Königskrone und das Reichsschwert werden auf den Sarg gelegt. „Die Orden werden am Fußende des Sarges platziert“, hieß es vom Hof. Laut Palast wird der Sarg auch mit Blumenherzen der Familie geschmückt sein.
Blumenherzen und Kränze der Familie werden um den Sarg gelegt. In der Kapelle findet anschließend eine private Gedenkfeier für die Familie von König Harald, dessen Hof und Adjutanten statt.
Die Schlosskapelle kann von Dienstag, dem 1. September, 14:00 Uhr, bis zum Tag vor der Beerdigung, 18:00 Uhr, öffentlich besichtigt werden. Harald V. ist am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben. Die Beerdigung, zu der zahlreiche gekrönte Häupter aus ganz Europa erwartet werden, findet am 9. September statt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.