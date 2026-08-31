Mette-Marits erster Termin als neue Königin

Nachdem Königin Mette-Marit wegen ihres Gesundheitszustandes nicht am Gedenkgottesdienst für den verstorbenen König Harald teilnehmen konnte, wird sie am Abend bei der Sarg-Prozession an der Seite ihres Mannes König Haakon sein. (Bild: APA-Images / AP / Petros Giannakouris)