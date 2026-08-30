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Alonsos Chelsea gewinnt Sieben-Tore-Spektakel!

Fußball International
30.08.2026 17:26
Der FC Chelsea hat auch das zweite Liga-Spiel gewonnen.
Der FC Chelsea hat auch das zweite Liga-Spiel gewonnen.(Bild: AP/Ian Walton)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Chelsea hat auch die zweite Premier-League-Partie unter Neo-Trainer Xabi Alonso gewonnen. Die „Blues“ ließen auf ein 3:2 bei Fulham am Sonntag ein 4:3 zuhause gegen Brighton & Hove Albion folgen. 

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Romeo Lavia (4.), Pedro Neto (14.), Joao Pedro (32.) und Cole Palmer (74.) trafen für Chelsea. Ex-Sturm-Graz-Akteur Malick Yalcouye (35.), Joao Pedro mit einem Eigentor (63.) und Pascal Groß (96.) bezwangen den neuen Chelsea-Goalie Emiliano Martinez.

Argentiniens Nationalteamgoalie wechselte nach sechs Jahren bei Aston Villa zum Ligakonkurrenten. Ersatz steht bei Aston Villa mit dem vor zwei Wochen verpflichteten Zion Suzuki, dem japanischen Nationalgoalie, allerdings schon bereit.

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