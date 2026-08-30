Massengräber für nicht identifizierbare Flutopfer

„Wir hatten keine andere Wahl“

Die Behörden sahen sich wegen der schnellen Verwesung der Leichen im Wasser zum Handeln gezwungen. „Wir hatten keine andere Wahl und mussten diesen Schritt tun“, sagte der Bezirkschef von Bharatpur in Chitwan, Ganesh Arya. Es habe die Sorge bestanden, dass die rasch zerfallenden Leichname die öffentliche Gesundheit gefährden könnten. Es wächst die akute Angst vor dem Ausbruch von Seuchen und gefährlichen Infektionskrankheiten. Der Devghat-Wald, der zuvor ein beliebter Ort für Ausflüge war, dient nun als provisorischer Friedhof.