Verurteilt: Gerichtshof in Wien mit Eiern beworfen

„Ich bin total unschuldig“

Sie habe ein psychisches Trauma und eine posttraumatische Belastungsstörung, so die Tschetschenin. Eine Therapie lehnte sie jedoch ab. „Ich bin total unschuldig. Meine psychische Störung ist für diese Taten verantwortlich“, behauptete die Angeklagte. Doch damit stieß sie bei der Richterin auf taube Ohren: Statt einem Freispruch gab es diesmal eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten. Davon fünf Monate im Gefängnis – die saß sie aber schon in Untersuchungshaft ab. Also kann sie nach dem Prozess nach Hause gehen.