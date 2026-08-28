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2. Liga

Kapfenberg fügt Leader BW Linz erste Niederlage zu

Fußball National
28.08.2026 20:50
Kapfenberg fügte BW Linz die erste Saisonpleite zu.
Kapfenberg fügte BW Linz die erste Saisonpleite zu.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Kapfenberger SV hat Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß-Linz in der zweiten Fußball-Liga die erste Saisonniederlage zugefügt. Die Steirer bezwangen im zweiten Spiel unter Neo-Trainer Michael Liendl den Tabellenführer 2:1 (1:0) und bejubelten nach zuvor vier Niederlagen den ersten Erfolg. 

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Selbiges gelang St. Pölten mit einem 1:0 (0:0)-Heimsieg über Austria Salzburg. Die Vienna besiegte Amstetten zuhause 1:0 (1:0), Liefering setzte sich in Voitsberg spät 3:2 (1:1) durch.

Kurioser Führungstreffer
Die zuvor sieglosen Kapfenberger gingen auf kuriose Weise in Führung. Meletois Miskovic traf per Elfmeter nur die Stange, vom Rücken des Blau-Weiß-Tormanns Valentin Oelz landete der Ball doch noch im Tor (32.). Nach knapp einer Stunde erzielte Romeo Vucic nach einer sehenswerten Kombination den Ausgleich für die Linzer (59.). Doch praktisch im Gegenzug traf Miskovic flach ins kurze Eck und fixierte den Premierenerfolg (64.).

Erstes Tor, erster Sieg
St. Pölten gelang ein Befreiungsschlag in doppelter Hinsicht. Jonathan Amon erzielte den ersten Saisontreffer (58.) der Niederösterreicher, der gleichzeitig drei Punkte einbrachte. Kenneth Adejenughure schoss Liefering in der 95. Minute zum Auswärtssieg in Voitsberg und vorübergehend auf Rang zwei. Dahinter lauert die Vienna, die dank eines Goldtores von Youssouf Soukouna (41.) den dritten Saisonsieg bejubelte.

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