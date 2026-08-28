Kapfenberg fügt Leader BW Linz erste Niederlage zu

Kurioser Führungstreffer

Die zuvor sieglosen Kapfenberger gingen auf kuriose Weise in Führung. Meletois Miskovic traf per Elfmeter nur die Stange, vom Rücken des Blau-Weiß-Tormanns Valentin Oelz landete der Ball doch noch im Tor (32.). Nach knapp einer Stunde erzielte Romeo Vucic nach einer sehenswerten Kombination den Ausgleich für die Linzer (59.). Doch praktisch im Gegenzug traf Miskovic flach ins kurze Eck und fixierte den Premierenerfolg (64.).