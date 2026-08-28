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Röhl: „Auf dieses Match freue ich mich am meisten“

Europa League
28.08.2026 20:25
Trainer Danny Röhl und Sportdirektor Marcus Mann
Trainer Danny Röhl und Sportdirektor Marcus Mann(Bild: APA/JASMIN WALTER)
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Von krone Sport

Red Bull Salzburg bekommt es in der Ligaphase der Europa League zu Hause mit AC Milan, Sparta Prag, Crystal Palace und Ararat-Armenia sowie auswärts mit Bayer Leverkusen, RSC Anderlecht, NK Celje und Lewski Sofia zu tun. Salzburg-Trainer Danny Röhl freut sich vor allem auf die Italiener ...

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„Auf den ersten Blick haben wir sicher mit Milan, Crystal Palace und Leverkusen drei Mannschaften mit großen Namen, die einen hohen Marktwert haben, was ein Indiz für Qualität ist. Dann würde ich die anderen fünf Mannschaften sehen, 50:50-Spiele, wo man gut punkten kann“, sagte Salzburg-Trainer Danny Röhl. In der Europa League würden Kleinigkeiten entscheiden. Der Deutsche spricht aus Erfahrung, war er in diesem Bewerb doch auch vergangene Saison noch als Coach der Glasgow Rangers im Einsatz. „Es wird wichtig sein, dass wir auf diesem Level absolut fehlerfrei spielen, denn Fehler werden eiskalt bestraft“, sagte Röhl, dessen Truppe sich von Spiel zu Spiel in den Bewerb reinentwickeln solle.

Besonders groß ist die Vorfreude im Salzburger Lager auf das Duell mit Milan. „Ich habe in meiner Karriere, so glaube ich, noch nie gegen ein italienisches Topteam gespielt, deshalb freue ich mich auf dieses Match am meisten. Zlatan Ibrahimovic war mein Vorbild, deshalb habe ich damals den Club auch verfolgt, es ist ein unfassbar großer Club“, meinte Salzburg-Stürmer Haris Tabakovic. Mit Milan kommt es zu einem Wiedersehen, in der Gruppe E der Champions League hatte es im Herbst 2022 zu Hause ein 1:1 und auswärts ein 0:4 gegeben. Maurits Kjaergaard ist der einzige aus der aktuellen Salzburg-Truppe, der auch bei den damaligen Partien schon im Kader und jeweils auch in der Startelf war.

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Röhl fiebert zusätzlich als „Kind der deutschen Bundesliga“ der Partie gegen Leverkusen entgegen. Bei der Bayer-Elf ging Salzburg im November 2024 in der Champions League mit 0:5 unter. In derselben CL-Kampagne setzte es im September 2024 bei Sparta Prag eine 0:3-Niederlage. Gute Erinnerungen hat man dafür an Lewski Sofia, die Bulgaren wurden im Herbst 2009 in der Europa League zweimal mit 1:0 bezwungen. Gegen Crystal Palace kommt es zum Premierenduell. Nach der erfolgreichen UEFA-Cup-Qualifikation im August 2008 gegen Banants Eriwan wartet wieder einmal ein Vertreter aus Armenien.

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