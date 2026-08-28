Röhl: „Auf dieses Match freue ich mich am meisten“

Besonders groß ist die Vorfreude im Salzburger Lager auf das Duell mit Milan. „Ich habe in meiner Karriere, so glaube ich, noch nie gegen ein italienisches Topteam gespielt, deshalb freue ich mich auf dieses Match am meisten. Zlatan Ibrahimovic war mein Vorbild, deshalb habe ich damals den Club auch verfolgt, es ist ein unfassbar großer Club“, meinte Salzburg-Stürmer Haris Tabakovic. Mit Milan kommt es zu einem Wiedersehen, in der Gruppe E der Champions League hatte es im Herbst 2022 zu Hause ein 1:1 und auswärts ein 0:4 gegeben. Maurits Kjaergaard ist der einzige aus der aktuellen Salzburg-Truppe, der auch bei den damaligen Partien schon im Kader und jeweils auch in der Startelf war.