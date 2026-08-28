Windböen über 140 km/h
Schweiz: Hagelsturm zieht Spur der Verwüstung
Am Freitag zog ein schweres Unwetter über die Schweiz hinweg: Ein Hagelsturm mit Windböen von bis zu 142 km/h richtete erhebliche Schäden an, mehrere Menschen wurden verletzt.
Im Kanton Zürich wurden rund 40 Personen durch Hagel verletzt, die Mehrheit davon waren Kinder. Mehrere Verletzte mussten in Kliniken behandelt werden.
Lastwägen kippten um
Auch die West- und Nordwestschweiz waren von der Sturmfront betroffen, berichtete die Nachrichtenagentur „Keystone-SDA“. Der Hagel zertrümmerte Autoscheiben und durchlöcherte Hauswände. Auch im Straßenverkehr sorgte der Sturm für Chaos – der Wind war so stark, dass mehrere Lkws umkippten.
Videos auf Social Media zeigen das Ausmaß des Unwetters:
In manchen Regionen erreichten die Hagelkörner einen Durchmesser von bis zu sechs Zentimetern, berichteten örtliche Medien. Der Wetterdienst SRF Meteo zählte zudem innerhalb kurzer Zeit rund 53.000 Blitze.
Zusätzlich sorgten große Regenmengen lokal für Überschwemmungen. In der Nacht auf Samstag soll sich die Wetterlage in der Schweiz wieder beruhigen. Auch das Wochenende soll trocken bleiben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.