Schweiz: Hagelsturm zieht Spur der Verwüstung

Lastwägen kippten um

Auch die West- und Nordwestschweiz waren von der Sturmfront betroffen, berichtete die Nachrichtenagentur „Keystone-SDA“. Der Hagel zertrümmerte Autoscheiben und durchlöcherte Hauswände. Auch im Straßenverkehr sorgte der Sturm für Chaos – der Wind war so stark, dass mehrere Lkws umkippten.