Dutzende Flüge verspätet: Chaos in Palma

Von Ryanair bekamen sie und ihre Mitpassagiere einen Vier-Euro-Gutschein angeboten – und ein KI-Video geschickt, das die aus Sicht der Airline „unnötige“ und „unverhältnismäßige“ Lage erklären soll. Die Fluglinie gibt als Gründe „Kapazitätsbeschränkungen beim Personal der Flugverkehrskontrolle ATC“ sowie „Stürme in Europa“ an und ruft die EU-Kommission auf, die „kaputte Flugsicherung zu reparieren“.