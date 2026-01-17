Nie mehr rauchen! Es braucht oft mehrere Anläufe

Wichtig ist es, jetzt dranzubleiben, auch wenn es einmal zu einem Rückschlag kommen sollte. Dr. Maté: „Ein Ausrutscher ist nicht so dramatisch. Jetzt heißt es aber, erst recht dranzubleiben und weiterzumachen!“ Am besten, Sie tricksen sich selbst ein wenig aus: Meiden Sie Umgebungen, in denen viel geraucht wird. Zumindest am Anfang ist das sinnvoll. „Besetzen“ Sie Ihren Mund mit Kaugummis und Bonbons.