Nie mehr rauchen! Es braucht oft mehrere Anläufe

Rauchstopp ist ein Prozess, manchmal ein langwieriger. Die meisten Menschen brauchen mehrere Anläufe, bis sie dauerhaft rauchfrei sind. Keine Sorge, Rückfälle gehören dazu und sind kein Scheitern, sondern Teil des Lernprozesses. Allgemeinmediziner Dr. Christian Maté verrät, wie es klappen kann.
Wichtig ist, sich vor Augen zu halten, wie gut der Rauchstopp dem Körper tut! Jede Zigarette weniger ist ein Gewinn für Ihre Gesundheit. Wenn Sie ganz aufhören, beginnt Ihr Körper sofort mit der Erholung: Herz und Kreislauf werden entlastet, Atmung und Lungenfunktion verbessern sich, Konzentration sowie Belastbarkeit nehmen zu. Die Knochen bleiben stabiler. Und: Ihre Lebenserwartung steigt, egal, wie alt sie sind.
Sagen Sie sich selbst: „Ich höre nicht auf, weil ich muss, sondern weil ich mir etwas Gutes tue.“
Dr. Christian Maté, Allgemeinmediziner in Wien
Bild: Eva Manhart
In fünf Schritten endgültig ausdämpfen
Es braucht mehrere Schritte, um einen Rauchstopp erfolgreich anzugehen, wie Dr. Christian Maté versichert:
Hilfe anzunehmen ist Stärke
Wenn es allein nicht klappt, ist das völlig normal. Ärztliche Beratung, Medikamente und Gesprächsangebote erhöhen die Erfolgschancen deutlich.
Mögliche Beschwerden sind Reizbarkeit, Schlafprobleme oder stärkerer Appetit. Diese Probleme treten nur vorübergehend auf und lassen nach wenigen Wochen nach. Hilfreich:
Wichtig ist es, jetzt dranzubleiben, auch wenn es einmal zu einem Rückschlag kommen sollte. Dr. Maté: „Ein Ausrutscher ist nicht so dramatisch. Jetzt heißt es aber, erst recht dranzubleiben und weiterzumachen!“ Am besten, Sie tricksen sich selbst ein wenig aus: Meiden Sie Umgebungen, in denen viel geraucht wird. Zumindest am Anfang ist das sinnvoll. „Besetzen“ Sie Ihren Mund mit Kaugummis und Bonbons.
