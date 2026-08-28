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Sechs Feuerwehren

Meterhohe Rauchsäulen nach Sperrmüllbrand in NÖ

Niederösterreich
28.08.2026 22:19
Zahlreiche Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen an.
Zahlreiche Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen an.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Freitag hielt ein Sperrmüll-Brand zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr in Atem. In St. Pantaleon-Erla (Niederösterreich) stiegen am Nachmittag dichte Rauchwolken auf.

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In St. Pantaleon-Erla (Bezirk Amstetten) sind am Freitag rund 100 Mitglieder von sechs Feuerwehren ausgerückt. Nach Angaben des Bezirkskommandos war in einer Müllmulde eines Unternehmens Sperrmüll in Brand geraten.

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