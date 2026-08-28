Meterhohe Rauchsäulen nach Sperrmüllbrand in NÖ

Am Freitag hielt ein Sperrmüll-Brand zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr in Atem. In St. Pantaleon-Erla (Niederösterreich) stiegen am Nachmittag dichte Rauchwolken auf.
In St. Pantaleon-Erla (Bezirk Amstetten) sind am Freitag rund 100 Mitglieder von sechs Feuerwehren ausgerückt. Nach Angaben des Bezirkskommandos war in einer Müllmulde eines Unternehmens Sperrmüll in Brand geraten.
Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden lang
Die Flammen stiegen meterhoch in die Luft und waren sogar von Oberösterreich aus gut zu sehen. Das Feuer war rasch unter Kontrolle, „Brand aus“ dürfte erst in den Nachtstunden gegeben werden können. Verletzt wurde niemand.
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