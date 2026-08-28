Explosion in Pyro-Firma: Auflagen wohl missachtet

Unternehmen sieht keinen Verstoß

Die BH stellte demnach am Freitag klar, dass dem Unternehmen die Produktion von KDNBF seit 8. Juli generell untersagt gewesen sei. Hintergrund war ein Arbeitsunfall Ende Juni. Dennoch dürfte die Substanz auf dem Areal weiterhin produziert worden sein. Das betroffene Unternehmen, die Astotec Pyrotechnic Solutions, sprach davon, dass KDNBF ab dem 8. Juli bis zur Explosion am 20. August „im Laborausmaß“ hergestellt worden sei, und sieht darin keinen bewussten Verstoß gegen die Behördenanordnung.