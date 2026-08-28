KAC-Sieg gegen die Caps bei Heim-Testspielturnier

Eishockey-Rekordmeister KAC hat auch sein drittes Saisonvorbereitungsspiel gewonnen. Die Klagenfurter besiegten die Vienna Capitals am Freitag in der Horten-Arena im Rahmen der WellCard Trophy 5:2 (0:0,3:1,2:1), womit die Wiener auch ihr viertes Testmatch verloren.
Für den KAC trafen Travis St. Denis (25.), Daniel Obersteiner (26./SH), Jesper Jensen Aabo (36.), Jan Mursak (59./EN) und Finn van Ee (60./EN). Die Gästetore schossen Jakob Lilja (36.) und Jeremy Gregoire (54.).
Am Samstag treffen die Capitals auf ICE-Neuling Mailand. Der KAC tritt am Sonntag zum Abschluss des Turniers noch gegen die Saskatchewan Huskies an. Der rekonvaleszente Klagenfurt-Kapitän Thomas Hundertpfund könnte demnächst sein Comeback geben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.