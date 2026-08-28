Tirol: Arbeiter (31) mehrmals um Rohr geschleudert

Horror-Arbeitsunfall in einer Firma in Hall im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Freitag! Ein Rumäne (31) war mit dem T-Shirt in ein rotierendes Rohr geraten. Folglich wurde der Arbeiter gleich mehrmals um das massive Metallstück geschleudert.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 8.30 Uhr. Der 31-Jährige war auf dem Firmengelände mit Arbeiten an einer Maschine beschäftigt. „Dabei geriet der Arbeiter nach ersten Erkenntnissen mit seinem T-Shirt in ein rotierendes Rohr“, schildert ein Sprecher der Polizei.
Verletzungen am ganzen Körper
In weiterer Folge wurde der Rumäne mit dem gesamten Körper mehrmals um das Rohr geschleudert. Von dem Arbeitsunfall trug der 31-Jährige schwere Verletzungen an mehreren Stellen davon.
Nach der Erstversorgung durch die Rettung und einen Notarzt wurde der Arbeiter in das Krankenhaus Hall eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.