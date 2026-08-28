Tirol: Arbeiter (31) mehrmals um Rohr geschleudert

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 8.30 Uhr. Der 31-Jährige war auf dem Firmengelände mit Arbeiten an einer Maschine beschäftigt. „Dabei geriet der Arbeiter nach ersten Erkenntnissen mit seinem T-Shirt in ein rotierendes Rohr“, schildert ein Sprecher der Polizei.