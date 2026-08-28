Double, Real und Rangnick: Ritschers irre Monate!

Einst beim WAC als Verteidiger, mit nur 24 Jahren dann ein frühes Karriereende. Die Trainer-Laufbahn des Kärntners Maxi Ritscher verläuft aber derzeit wie am Schnürchen! Als „Co“ des LASK feierte er innerhalb weniger Monate den Bundesliga-Titel, den Cup-Sieg und zog nun in die Champions League. Als Draugabe ist der 32-Jährige auch im privaten Glück und hat zudem einen hochkarätigen „Nebenjob“!
Mehr geht fast nicht – oder wie Maximilian Ritscher sagen würde: „Das alles ist kaum noch in Worte zu fassen!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.