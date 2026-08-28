Double, Real und Rangnick: Ritschers irre Monate!

Einst beim WAC als Verteidiger, mit nur 24 Jahren dann ein frühes Karriereende. Die Trainer-Laufbahn des Kärntners Maxi Ritscher verläuft aber derzeit wie am Schnürchen! Als „Co“ des LASK feierte er innerhalb weniger Monate den Bundesliga-Titel, den Cup-Sieg und zog nun in die Champions League. Als Draugabe ist der 32-Jährige auch im privaten Glück und hat zudem einen hochkarätigen „Nebenjob“!