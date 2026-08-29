Nach Kritik von Hoeneß: Jetzt wehrt sich Klopp

Viele Neue im Team würden Vorschusslorbeeren erhalten, „und Mark wird so ein bisschen kritisch beäugt, weil es die Rolle nicht gab“, sagte der 59-Jährige: „Ich kann mich erinnern, in der Phase, wo noch nicht ganz klar war, wer macht es und so weiter, da hieß es immer: Man kann nicht nur den Trainer wechseln. Dann wechseln wir nicht nur den Trainer und dann sagen sie: ‘Das hätten wir ja jetzt auch nicht machen müssen‘.“