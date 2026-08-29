ÖFB-Kicker dabei: Der größte Underdog aller Zeiten

Jetzt aber kommt ganz Fußball-Deutschland nach Elversberg. Die Gemeinde hat 7800 Einwohner, keinen Bahnhof, während des Umbaus ein „Stadion“ mit 10.000 Plätzen, davon sind zwei Drittel Steher, dazu ein Kadermarktwert von „nur“ 59 Millionen Euro. Fast alle Verstärkungen sind Leihgaben. Einen größeren Underdog gab es noch nie ...