ÖFB-Kicker dabei: Der größte Underdog aller Zeiten

Der größte Underdog aller Zeiten: Die SV Elversberg startet heute in die Deutsche Bundesliga! Und ein Österreicher ist mit dabei.
„Ich fühle mich seit dem ersten Tag hier unglaublich wohl.“ Heute ist dennoch ein spezieller Tag für Nicolas Kristof. Der ÖFB-Goalie kam 2021 zum damaligen Regionalligisten SV Elversberg, nach drei Aufstiegen steigt heute das Bundesliga-Debüt gegen Leverkusen.
Im Fokus von Rangnick
Und der 26-Jährige gilt als Eckpfeiler des Märchens, verlängerte ihm Saarland jüngst bis 2029. Letztes Jahr holte ihn Ralf Rangnick sogar in den ÖFB-Kader, er zählt zum erweiterten Aufgebot.
Jetzt aber kommt ganz Fußball-Deutschland nach Elversberg. Die Gemeinde hat 7800 Einwohner, keinen Bahnhof, während des Umbaus ein „Stadion“ mit 10.000 Plätzen, davon sind zwei Drittel Steher, dazu ein Kadermarktwert von „nur“ 59 Millionen Euro. Fast alle Verstärkungen sind Leihgaben. Einen größeren Underdog gab es noch nie ...
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