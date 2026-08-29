Perfekter Start! Ronaldo fehlen nur noch 22 Tore

Jubel bei Cristiano Ronaldo! Sein Tor in der 50. Minute war ausschlaggebend für den 2:1-Sieg von Al-Nassr gegen Al-Taawoun am Freitagabend. Das Team des portugiesischen Superstars holt sich damit den dritten Sieg im dritten Spiel der Saison. Und Ronaldo kommt dem 1000-Tore-Meilenstein immer näher, aktuell hat er 978 Karriere-Treffer auf dem Konto.